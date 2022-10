Um positive Veränderungen herbeizuführen, braucht es mitunter einen Blick von außen. Bei Erika und Siegfried Palle, die seit 1990 das Familien- und Sportresort Brennseehof in Feld am See in Kärnten führen, kam dieser Blick in Gestalt des indischen Kochs Lijoy George Vadassery. „Beim Vorstellungsgespräch sagte er, er wolle nur in einem Betrieb arbeiten, in dem man Wert auf Nachhaltigkeit legt“, erinnert sich Erika Palle. Und dazu gehört eindeutig ein hoteleigener Gemüse- und Kräutergarten. Also hat man nicht nur Vadassery als Koch eingestellt, sondern 2020 auch den Grundstein für einen neuen, großflächigen Permakulturgarten gelegt. Der wurde zwar schon im Vorjahr mit dem „Landespreis für den schönsten Nutzgarten Kärntens“ ausgezeichnet, hat sich aber erst heuer so richtig zur vollen Pracht entwickelt.