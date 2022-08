Mit vielen Fotos und 360-Grad-Bild. Auf Entdeckungsreise in „Anitas Garten“, in dem Grün auf Bunt trifft, unzählige fantastische Wesen wohnen und Fundstücken mit Patina ein zweites Leben geschenkt wird.

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass das einmal ein Garten wird. Ich habe damals einfach einmal ein Beet angelegt“, erklärt Anita Terler beim Blick über die grüne Oase, die sich vor der Terrasse erstreckt, die über dem Stubenbergsee liegt. Sechs Jahre sind seit dem ersten einen Quadratmeter großen Beet vergangen. Heute umfasst das private Pflanzenparadies rund 1500 Quadratmeter – Gemüsegarten, Teich und Hühnerstall inklusive. Ein Wunderland.

„Ich hatte damals auch noch keine Ahnung, was zusammenpasst und wo man was am besten setzt“, erklärt die 50-Jährige zuvor. Diese Unwissenheit hatte aber durchaus Vorteile, so habe sie auch Sträucher gesetzt, die nicht winterhart sind. „Mein Eukalyptus oder Granatapfelstrauch sind mittlerweile schon vier Jahre alt“, freut sich die beherzte Gartlerin mit den sprichwörtlichen Hummeln im Hintern. „Ich kann hier keine Ruhe geben. Ich habe unzählige Sitzgelegenheiten und eine Hängematte, aber mir reicht, dass sie dort hängt und Ruhe ausstrahlt. Ich erhole mich während des Tuns. Das ist für mich keine Arbeit oder ein Muss, es ist mein Hobby“, so Terler, die am liebsten barfuß umgräbt und im Garten gelernt hat, geduldig zu sein: „Es braucht alles seine Zeit, manches wird und anderes eben nicht.“

Doch zurück zum Jahr 2016: Auf die erste Blumeninsel folgen viele weitere, bis sie im Laufe der Jahre zu einem Garten zusammenwachsen. Von Anfang an spielt Anita Terler bei der Gestaltung ihre Kreativität aus – auch in Sachen Recycling. Die Beete werden beispielsweise mit alten Ziegeln umrandet, Pflanzenableger von Freundinnen angepflanzt, Farne und Lupinen im Wald ausgegraben, dekorative Wände aus Haselstauden geflochten, gemulcht wird mit Hackschnitzeln aus der eigenen Anlage. Als Deko dient Altes und Ungewöhnliches – der Sperrmüll wird zur Fundgrube für die Stubenbergerin.

Outdoor-Küche und Mobile aus Besteck

Heute klirrt ein Mobile aus altem Besteck in der leichten Sommerbrise. Daneben versteckt sich eine alte Nähmaschine. Ein uriger Tischherd bildet mit einem Schaukelstuhl, aus dem ein Bäumchen wächst, nun die „Outdoor-Küche“. Eingerahmt wird diese von Gewürzstrauch, Sonnenhut, Blauglocken- , Tulpen- und Judasbaum. Aber auch private Stücke mit Geschichte finden hier ihren Platz. Wie die steinernen Einfassungen des aufgelassenen Grabes der Großmutter, die nun von Ginko und Margeriten umschmeichelt werden. „Sie war die Hausoma, ich denke immer an sie, wenn ich vorbeikomme – hier erzählt alles eine Geschichte.“ Auch die Holzschaukel auf der sich die beiden mittlerweile erwachsenen Töchter in luftige Höhen schwangen, sie wird nun von einer Jasminrose, einer Clematis und einem Trompetenstrauch umgarnt.

Wundersame Wesen

Dazwischen tummeln sich wundersame Wesen wie beispielsweise Tausendfüßler Fritz oder Oscar, die Spinne – Geschenke von Terlers Mann Hans, die er selbst zusammengeschweißt hat. Natürlich finden auch echte Insekten in diesem Idyll, das vor Kurzem auch mit der „Natur im Garten“-Plakette ausgezeichnet wurde, ein Zuhause. Zum Beispiel im selbst gebauten Insektenhotel – ein Geschenk zum Hochzeitstag 2016.

Drei Jahre später entstand innerhalb von drei Wochen der Teich. Er liegt an der tiefsten Stelle des Gartens, alte Milchkannen verschönern heute Zu- und Abfluss. Zwischen das leise Plätschern mischt sich abends das Quaken der Laubfrösche, die sich tagsüber auf den Blättern der Seerosen ausruhen. Darunter tummeln sich Goldfische und Koi-Karpfen.

Tierisch geht’s seit dem Fünfziger von Anita Terler im heurigen Frühjahr auch hinter dem Haus zu. „Eigentlich wollte ich immer eine Kreuzfahrt machen, das ging wegen Corona aber nicht und dann kam die Idee zum Hühnerstall. Mein Mann hat ihn mir gebaut.“ Hier wohnen nun unter anderem die Hennen Hanna I. – „sie hat als erstes gelegt“ – Frida, Berta und die „Prinzessinnen“ (mehrere Haubenhühner) gemeinsam mit Hahn Hubert in einem Häuschen mit Blumenkisterl und einer Hühnerstange mit Seeblick, Marke „VIP“ – very important Piperl.