Mit Fotoserie & Panoramabild. Gerald Kern zeigt mit seinem Naturgarten in der Nähe von Graz, wie gut sich gärtnerische Leidenschaft und Biodiversität in scheinbarer Wildnis miteinander vereinbaren lassen.

Sehnsüchte speisen sich häufig aus Kindheitserinnerungen. Bei Gerald Kern waren es die Erinnerungen an Versteckspiele mit den Nachbarskindern im hohen Gras, die ihn vom Wohnen auf der Wiese träumen ließen. Mit Eltern, die im Grazer Umland eine Nebenerwerbsgärtnerei hatten, ist er sozusagen mitten in der Natur aufgewachsen. „Da haben wir oft den ganzen Tag Verstecken gespielt, und das beste Versteck war immer mitten in der Blumenwiese: Ich hab mich hineingelegt, und keiner konnte mich finden“, sagt der ehemalige Unternehmer.