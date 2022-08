Violett, Grün, Gold? Die Besitzer dieses Gartenhauses in Graz müssen sich nicht entscheiden, denn das 11 Quadratmeter große Gebäude wechselt je nach Uhrzeit oder Bewölkung die Farbe. „Es pulsiert“, erklärt Designer Herbert Gösselbauer, aus dessen Feder die Pläne zu dem kleinen Energie-Kraftpaket stammen. „Ich wollte damit auch optisch zeigen, dass es arbeitet und Strom erzeugt. Man soll sehen, dass ein Prozess abläuft – die immerwährende Energieproduktion.“

Doch zurück zum Anfang. Vor rund zwei Jahren trat eine Familie, für die Gösselbauer schon einige Projekte realisiert hatte, an den Grazer Designer heran. Das bestehende Wohnhaus sollte mit Fotovoltaikpaneelen aufgerüstet werden. „Nun ist es aber so, dass man beim Anbringen von Fotovoltaikpaneelen auf bestehende Gebäude immer Kompromisse eingehen muss, weil entweder die Dachneigung nicht passt oder die Ausrichtung zum Himmel nicht stimmt. Dazu kommt, dass das Haus damit ja nicht immer schöner wird.“