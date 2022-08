Es brummt, wurlt und surrt. Unzählige Bienen, Hummeln und Schmetterlinge tummeln sich rund um den Oregano in der gleißenden Mittagssonne. Der Duft, gepaart mit den hohen Temperaturen, weckt in der Minute Urlaubserinnerungen. Erntezeit am Lienhof. „Wir haben es hier sehr sonnig und trocken, das ist für Kräuter ideal“, erklärt Juniorchefin Sabine Lienhart. Nach einem Glas eiskaltem Basilikum-Wasser entführt sie gleich zur geschmacklichen Entdeckungsreise. Denn Kosten ist Pflicht auf dem einen Hektar großen Etagengarten im Grazer Naherholungsgebiet Florianiberg. Immerhin wachsen hier mehr als 40 Kultur- und Wildkräuter, rund 40 samenfeste Gemüsesorten sowie -raritäten und diverse Naschobstkulturen.