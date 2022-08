Was als kleine Bambus-Insel im Garten des Nachbarn beginnt, wächst sich mitunter zum Problem auf dem eigenen Grundstück aus. Wie das Gesetz in diesen Fällen Nachbarschaftskonflikte regelt.

Vor ein paar Jahren hat der Nachbar unserer Leserin nicht weit vom Zaun entfernt eine kleine Bambus-Insel angelegt. "Ich dachte mir nicht viel dabei, hübsch anzusehen war es ja", erzählt die Frau. Nach einigen Jahren kamen nun aber einzelne Triebe der Pflanze auch in ihrem Garten an. "Mein Nachbar meint, dass es eh eine Rhizomsperre gibt", sagt die Leserin, die allerdings befürchtet, dass sich das Problem rasch zu einer echten Plage auswachsen könnte, wenn die Ausläufer auf ihrem Grundstück nicht rasch entfernt werden. "Was kann ich in dieser Situation von meinem Nachbarn verlangen, um auch in Zukunft kein Problem mit dem Bambus zu bekommen?", möchte die Frau wissen.