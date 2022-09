Bei meinen Paradeisern sind viele kleine schwarze Käfer zu finden. Woran könnte das denn liegen?

Das sind die chinesischen Reiswanzen, die in den letzten Jahren sehr häufig (vor allem im Osten Österreichs) aufgetaucht sind. Absammeln und vernichten wird vorerst noch reichen. Langfristig mit biologischen Insektiziden sprühen.

Der Kastanienbaum verliert wieder einmal alle Blätter – es ist aber nur ein Teil von der Miniermotte befallen. Ist er krank?

Nein, er ist durstig, wie sehr viele Gehölze im heurigen Jahr. Vorerst können Sie nichts anderes unternehmen, als das gesamte Laub (wegen der Miniermotte) zu entfernen. Mulchen Sie den Boden mit Kompost, wenn der Wurzelbereich frei ist, und streuen Sie Rasenschnitt auf, um die Erde feucht zu halten.

Unser gesamtes Hochbeet ist voll von Maikäferlarven – wir sind mittlerweile schon ganz verzweifelt und wollen aufgeben. Oder gibt es Abhilfe?

Verzweifeln ist nicht angebracht, denn die Engerlinge sind mit 100-prozentiger Sicherheit vom Rosenkäfer. Der richtet zwar auch Schaden an, aber viel geringer. Jetzt im Herbst den Boden tiefgründig bearbeiten und absammeln. Als Vorbeugung kann man mit einem neuen Stärkungsmittel („Protect – E“,Naturrein-bio) gießen.

Video: Wie werde ich die Läuse am Salat los?

Meine Zitruspflanzen haben gelbe Blätter.

Ich denke, dass Sie zu wenig düngen. Bis Ende August noch zweimal wöchentlich organisch (oder auch mineralisch) düngen. Jeder Blumendünger kann verwendet werden.



Warum haben die Zitruspflanzen gelbe Blätter? © (c) ah_fotobox - stock.adobe.com

Im Beet wuchert der Windling. Was kann ich tun?

Die Zaunwinde kommt praktisch überall vor und vermehrt sich durch unterirdische Ausläufer. Nur durch hartnäckiges Entfernen dieser Wurzeln kann man sie in den Griff bekommen.



Auf meinem Zwetschkenbaum tummeln sich asiatische Marienkäfer. Ist das ein Schädling?

Nein, das ist ein Nützling. Er frisst alle Blattläuse und schont damit den Zwetschkenbaum.

Kann ich einen alten Hortensienstock umpflanzen? Ein Glashaus wird gebaut und ich benötige den Platz.

Je später sie umpflanzen, desto besser ist es. Faustregel ist: Sobald das Laub komplett abgefallen ist, kann man alle Gehölze umsetzen. Alte eingewachsene Pflanzen verlieren dabei enorm viele Wurzeln, daher immer ganz stark zurückschneiden. Die Hortensie auf gut 20 Zentimeter.



Kann man den Hortensienstock umpflanzen? © (c) Marina Andrejchenko - stock.adobe.com (Marina Andrejchenko)





Wir haben vor Jahren einen Lebkuchenbaum gepflanzt, doch der duftet nicht. Können wir etwas tun?

Das hängt mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Luftfeuchtigkeit ab. Im trockenen Süden und Osten Österreichs entwickeln die Blätter nie diese Duftintensität, wie zum Beispiel bei mir im Salzkammergut mit dem vielen Tau. Stellen Sie den Rasensprenger für kurze Zeit auf – und der Lebkuchenduft wird sich vermutlich ausbreiten.



Die im Frühjahr gepflanzte Magnolie hat komplett braunes Laub, soll ich sie gleich wegwerfen?

Die Pflanze dürfte vertrocknet sein, aber ausreißen würde ich sie noch nicht. Sie könnte noch aus dem Wurzelstock heraus austreiben. Auf jeden Fall bis Mai stehen lassen.

Unser Teich ist schon fast völlig verlandet, wann sollen wir ihn ausräumen?

Bester Zeitpunkt für die Teichräumung ist nun im Herbst. Wenn man es ganz perfekt machen will, dann nur einen Teil dieses Jahr ausräumen, um den Mikroorganismen und den Tieren eine Rückzugsmöglichkeit zu geben, und erst im kommenden Herbst den zweiten Teil vornehmen.

Kann man bei uns in Töpfen Kartoffeln anbauen, um die "Heurigen" zu Weihnachten zu ernten?

Ja, aber nur dann, wenn sie in einem frostfreien Gewächshaus gezogen werden. Gepflanzt wird in größere Töpfe, die zunächst im Freien stehen, dann aber bei ersten drohenden Frösten ins Glashaus kommen. Durchschnittlich rechnet man zehn bis zwölf Wochen bis zur Ernte. Kleine Kartoffeln kann man aber auch schon früher ernten.

Meine Rosen sind völlig entlaubt, soll ich sie jetzt schneiden, oder doch auf den Frühling warten?

Ich würde auf den Frühling warten und der Pflanze mit den wenigen Blättern, die sie noch hat, eine Chance geben, Kraft zu sammeln. Im Frühjahr dann solche Beetrosen ganz stark schneiden und erst dann kräftig düngen.

Ab wann werden Blumenzwiebeln für den Frühling gesetzt? Die Packungen werden schon angeboten.

Bei Narzissen, Schneeglöckchen, Krokussen, Kaiserkronen, Prärielilien gilt: Je früher sie in die Erde kommen, desto besser. Viele bilden sofort Wurzeln, die dann dafür sorgen, dass sie noch größere Blüten bekommen. Bei den Tulpen kann man sich Zeit lassen. Sie kommen ganz spät in die Erde, denn sie wurzeln erst bei einer Bodentemperatur unter sieben Grad.



Kann ich jetzt noch Salat setzen? Es sind so viele Beete gerade freigeworden.

Ja, nicht nur den gewöhnlichen Pflücksalat, sondern auch die Asiasalate sind perfekt für den Herbstanbau geeignet. An frostfreien Tagen kann man sie den ganzen Winter über ernten, wenn man sie mit Vlies schützt.

© mahey - stock.adobe.com

Kann man den Zierkohl eigentlich auch essen?

Die dekorative Pflanze erobert als Herbstschmuck die Blumenkisterln und Beete und sorgt bis zu den Frösten für Farbe. Natürlich ist Zierkohl auch essbar, seine Blätter schmecken gut und sind gesund.

Die Samthortensie ist bei uns schon ein mächtiger Strauch, wann schneidet man sie?

Dieses Gehölz wird über die Jahre hinweg bis zu drei Meter hoch und bekommt einen Durchmesser von vier Metern. Lichter Schatten, humose Erde und Rhododendrondünger sagen ihr zu. Falls notwendig im Frühjahr schneiden, allerdings bleibt dann die Blüte aus. Daher nur Totholz entfernen.

Meine "Annabelle" fällt beim geringsten Windstoß um. Was kann ich machen, damit die Stiele kräftiger werden?

So herrlich die Schneeballhortensie, wie sie auch genannt wird, blüht, ihre Stabilität ist mäßig. Im Frühjahr ganz stark schneiden und dann sofort stabile verzweigte Äste vom Obstbaumschnitt fest in die Stöcke stecken, dann können sich die Triebe daran festhalten und fallen nicht um.



Farb- und Blütenpracht: Hortensien © Friedberg - stock.adobe.com



Ich habe die Sorte "Magical" gekauft. Ist sie winterhart und wird sie geschnitten?

Diese Hortensien sind wirklich bezaubernd, denn sie färben ihre Blüten dreimal. Allerdings ist die Winterhärte bedingt. Geschnitten wird wenig, sie blüht auf den Vorjahrestrieben.

Ich habe bei den Pflanzen wieder Mehltau entdeckt. Soll ich den noch bekämpfen?

Ja, unbedingt. Ich habe großartige Erfolge mit einer Mischung aus Backpulver (ein Teelöffel), Schachtelhalmextrakt (etwa 30 ml) und Effektiven Mikroorganismen auf einen Liter Wasser erzielt. Mindestens zweimal tropfnass spritzen.

Die Sträucher sind heuer extrem gewachsen, kann ich jetzt noch schneiden?

Alle im Frühjahr blühenden Gehölze werden nicht mehr geschnitten. Bei allen anderen Sträuchern kann man schneiden, am besten ganze Äste bodeneben entfernen.

Kann ich von meinen Geranien noch Stecklinge schneiden?

Ja, jetzt ist die beste Zeit dafür. Knapp unter einem Blatt einen sogenannten Kopfsteckling abschneiden, die Blüten entfernen und die Blätter halbieren. In sandige Erde stecken – fertig!

Viele Beete im Gemüsegarten sind leer, soll ich sie so belassen?

Beete leer liegen lassen ist immer schlecht. Ich würde eine Gründüngung säen (Gelbsenf, Bienenfreund, Ölrettich, Inkarnatklee etc.). All diese Pflanzen keimen rasch und bilden einen dichten Teppich, der den Boden schützt. Davor die Erde lockern und ein wenig Kompost einarbeiten.

Wie wird die Mexikanische Gurke vorgezogen?

Die Melothria ist eine Kletterpflanze, die im März im Haus vorgezogen wird und nach den Eisheiligen ins Freie kommt. Die kleinen, kirschgroßen Früchte können roh gegessen oder in Essig eingelegt werden.

Die Weintrauben und Hollerbeeren vertrocknen, obwohl sie noch gar nicht reif sind.

Der relativ feuchte Sommer und auch die vielen Niederschläge, die jetzt fallen, führen zu Pilzkrankheiten. Alle kranken Teile entfernen (aber nicht generell das Gehölz schneiden) und auf bessere Witterung im kommenden Jahr hoffen.

Was jetzt im Garten und auf dem Balkon zu tun ist:

Der Herbst zieht ins Land. Phänologisch startete der Frühherbst mit der Holunderreife. Was im Garten getan werden muss:

Rasen düngen. Der „grüne Teppich“ ist vielerorts braun geworden, aber schon ein paar Regentropfen haben ihn wiederbelebt. Nun heißt es kräftigen. In den nächsten Wochen mit organischem Dünger oder einem speziellen Herbstrasendünger versorgen. Eventuell auch vertikutieren und nachsäen.





Blumenzwiebeln pflanzen. Damit der Frühling bunt wird, müssen jetzt die Blumenzwiebeln in die Erde. Die ersten sollten Narzissen, Schneeglöckchen, Krokusse und der Zierlauch sein. Tulpen können bis Dezember gepflanzt werden.





Rosen, Sträucher, Bäume setzen. Noch ist es zu warm, aber im Spätherbst ist die beste Pflanzzeit für Gehölze. Rosen, Obstbäume und die ganze Palette an Beerensträuchern sollten vor dem Winter gesetzt werden, dann gibt es 2023 schon Blüten und Früchte.





Beete neu anlegen und Herbstblumen setzen. Neue Staudenbeete kann man jetzt am besten anlegen. Den Boden gut vorbereiten und die Töpfe vor dem Setzen gut wässern. Zum Abschluss mulchen und mit Erikas, Stiefmütterchen oder anderen Herbstblumen für Farbtupfer sorgen.





Mit Patentkali düngen. Damit die nicht ganz frostfesten Pflanzen nicht zu kräftig weiterwachsen, werden sie nun mit Patentkali versorgt. Das fördert das Ausreifen der Triebe und macht sie beständiger gegen Frost. Nicht überdüngen – eine Handvoll im Wurzelbereich auszustreuen genügt.

