Es plätschert im Garten - auch mit einfachen Mitteln © (c) eddi_m - stock.adobe.com

Extrem trockener Winter, viel zu wenig Niederschlag im Frühling – nun erkennen allmählich alle, wie ungeheuer wichtig das Wasser für unser Leben ist. Somit wird klar, warum große Springbrunnen, Bachläufe oder gar ganze künstliche Seen schon seinerzeit in der Gartengestaltung so große Bedeutung hatten. Man wollte zeigen: Hier ist Wasser, hier ist Reichtum. Wasserelemente sollten auch in der modernen Gartenkultur nicht fehlen. So kann man Wasser in den Garten oder auf der Terrasse integrieren: