Darf man schon pflanzen?Frühstart ins Gartenjahr: Was uns heuer erwartet

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Start in die Gartensaison © (c) Budimir Jevtic - stock.adobe.com

Die Schneeglöckchen blühen seit Jänner, Schneerosen seit Weihnachten und Winterlinge und Krokusse liefern den Bienen bereits Nahrung. So früh beginnt selten ein Gartenjahr. Und so mild ist selten ein Winter. Was das für die Hobbygärtner bedeutet: