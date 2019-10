Facebook

Eisenhut: todbringend und heilsam © (c) Irina - stock.adobe.com

Wer sich als Kind beim Fangen-Spielen in der Eibenhecke versteckt hat, kennt das vielleicht: Juckreiz mit roten Flecken. Manche Menschen reagieren empfindlich, wenn die Äste der Eibe die Haut zerkratzen. Doch das ist eher unter "lästig" einzustufen, gefährlich wird es, wenn die Beeren oder andere Teile des immergrünen Strauchs gegessen werden. Das Fruchtfleisch ist zwar nicht giftig, dafür sind aber Samen, Rinde und Nadeln für Menschen und Haustiere hoch toxisch.

So beugt man vor, wenn man Eiben auf dem Grundstück hat: Handschuhe anziehen, Beeren abnehmen und auch den Grünschnitt nicht auf den Kompost geben. Das gilt auch für andere giftige Pflanzen wie Ilex, Thuje oder Blauregen.

Hier sind die 10 giftigsten Zierpflanzen im Garten, mit denen nicht zu spaßen ist: