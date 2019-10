Wer Bereiche im Garten hat, die für keine anderen Bepflanzungen genutzt werden, wie etwa unter frei wachsenden Hecken, großen Bäumen oder Sträuchern, der kann dort Blumenzwiebeln zum Verwildern ausbringen. Ideal dafür sind Schneeglöckchen, Winterlinge, Blausternchen, Schneeglanz, Traubenhyazinthen oder Anemonen.

All diese Pflanzen lassen sich flächig setzen. Am bequemsten geht das so: Erde, soweit es geht, lockern und dichten Bewuchs (Gras und Unkraut) entfernen. Dann streut man die genannten Zwiebeln in Gruppen aus. Man muss sie nicht so platzieren, dass die Zwiebel nach oben zeigt. Anschließend mit gut abgelagertem Kompost etwa zehn Zentimeter bedecken. Später dann die Fläche noch mit gehäckseltem Laub mulchen. Im Frühjahr wird hier ein Blütenmeer auftauchen, das sich dann über die Jahre immer weiter ausbreitet.