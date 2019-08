Facebook

Yuko Yamaoka und Werner Koller © (c) oliver wolf

In Japan hatte Werner Koller seine Frau Yuko Yamaoka kennengelernt. Mehr als zehn Jahre lebten sie in dem Land, auch ihre Tochter ist in Japan geboren. Dann zog die Familie in das Elternhaus in Sank Marein bei Graz und ging 2007 daran, auf einem Grundstück von rund 1400 Quadratmeter Fläche, davon etwa 700 Quadratmeter Freifläche einen asiatisch inspirierten Garten anzulegen.