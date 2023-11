Im Laufe eines Hobbygärtner-Lebens lernt man vieles – vor allem Geduld. Daher kann es nie schaden, gleich den Experten selbst zu fragen. Aus diesem Grunde steht Biogärtner Karl Ploberger am Donnerstag, 9. November von 10 bis 11 Uhr den Anruferinnen und Anrufern wieder mit gutem Rat zur Seite.

In unserem Gemüsebeet wächst so viel Moos, obwohl wir es jedes Jahr im Herbst beseitigen, kommt es im Jahr darauf wieder. Meist noch üppiger. Was kann man da tun? Die Erde ist vermutlich extrem „sauer“, staunass und liegt im Schatten. Ich würde jetzt tiefgründig umstechen, im Frühjahr Kompost, Bodenaktivator und auch organischen Dünger einarbeiten. Eventuell im Winter sogar Algenkalk streuen. Nach dem Säen im Frühjahr gut mulchen.

Unsere Harlekinweide wird von Wespen und Hornissen regelrecht „entrindet“. Ich glaube, sie überlebt das nicht. Was können wir tun? Diese Insekten bauen mit dem Holz ihre riesigen Bauten. Am besten Sie schützen den Stamm, indem Sie ihn mit Jute umwickeln. Auch ein Baumanstrich, der jetzt generell vor dem Winter durchgeführt werden sollte, ist eine gute Abwehr.

Wir haben im Frühjahr einen Birnbaum gepflanzt, er hat gleich geblüht und ist schön gewachsen. Vor einigen Tagen hat er wieder voll zu blühen begonnen. Warum? Der „narrische Kastanienbaum“ wurde schon in Wiener Liedern beschrieben. Genau so geht’s ihrem Birnbaum. Die Trockenheit und Hitze im Sommer haben den Baum verwirrt und daher beginnt er nun zu blühen. Machen kann man nichts – nur hoffen, dass es nicht zu bald friert.

Herr Ploberger, ist es ratsam, auf ein neues Hochbeet, das ich erst heuer bekommen und bepflanzt habe, frischen Rasenschnitt zu legen? KARL PLOBERGER: Grundsätzlich ist Mulchen immer gut, aber wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf: Ich würde jetzt, natürlich ohne Rasenschnitt, im Hochbeet Feldsalat, Vogerlsalat und Spinat anbauen.

Wir haben so viele Wühlmäuse im Garten, was kann ich tun? Ich setze alle Gehölze in Gitterkörbe. Sie können auch Fallen eingraben, das sind Rohre, die am Ende zuklappen. Und Protect-M ist ein gutes Mittel gegen Wühlmäuse, das die Tiere mit Schwefelgeruch verscheucht.

Wenn bei meinem Oleander die Blütenstängel wachsen, tragen Sie keine Blüten, nur Knoten, die einen schwarzen Einstich haben. Es dürfte ein Schädling auf dem Oleander sein. Ich empfehle Ihnen das biologische Spritzmittel vom Neembaum, ein Neemöl. Ich würde das jetzt noch spritzen.