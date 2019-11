Facebook

Mario Palli in seinem Schauraum in Graz © Oliver Wolf

Mit dem Beginn des Winters am 21. Dezember gewinnt das Tageslicht den Kampf gegen die Dunkelheit. Die Tage werden dann langsam wieder länger - doch bis es so weit ist, sind vor allem Berufstätige oft nur an Raumbeleuchtung aus künstlicher Quelle gebunden. Und die sollte wohlüberlegt sein, denn Licht kann nicht nur die Stimmung beeinflussen - die richtige Lichtplanung kann die eigenen vier Wände auch prächtig in Szene setzen.