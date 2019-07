Die Meisterschule für Tischlereitechnik und Raumgestaltung der HTBLVA Graz-Ortweinschule ist die einzige 2-jährige und somit umfassendste Tischlermeisterausbildung in Österreich. Heute werden die Meisterstücke der Abschlussklasse in der HTBLVA Graz - Ortweinschule in der Körösistraße 157, 8010 Graz, von 9 bis 17 Uhr ausgestellt.