Wer steckt hinter Billy?Ikea feiert Kultregal: Billy ist 40 Jahre alt

Der Erfinder selbst ist weitgehend unbekannt: Gillis Lundgren war Ikea- Mitarbeiter der ersten Stunde. Seine ursprüngliche Idee: ein leistbares Bücherregal, das zu vielen verschiedenen Menschen und deren individuellen Lebenslagen passt. Jeder sollte in dem Regal seine Bücher oder andere besondere Gegenstände jederzeit griffbereit aufbewahren können. Und: Das Regal sollte auch mit einer wachsenden Buchsammlung problemlos erweitert werden können.

So kennt man das Regal, das beliebig erweiterbar ist Foto © Ikea

Also entwickelte Gillis Lundgren ein zeitloses Möbel – unabhängig von aktuellen Trends. In den letzten 40 Jahren fand Billy seinen Weg in Millionen Haushalte.

Er ist Pate von Billy

Übrigens: „Pate“ von Billy, dem Bücherregal, ist Billy Liljedahl, ein Kollege von Designer Lundgren. Er hatte sich ein „ordentliches Bücherregal" gewünscht - und Gillis zimmerte drauf los.