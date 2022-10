Was versteht man unter ökologischen Dämmstoffen und welche Materialien kommen zum Einsatz?

Lorenz Strimitzer: Ökologische Dämmstoffe bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen. Zu den gängigsten zählen Zellulose und Holzwolle. Zellulose ist eigentlich Altpapier, das zu einem Dämmstoff verarbeitet wird. Hanf ist ebenfalls beliebt, ähnlich sind auch Flachsdämmstoffe. Holzfaserdämmstoffe sowie -dämmplatten und Holzwolle basieren auf dem Rohstoff Holz. Nicht zu vergessen sind: Kork, Schilf, Stroh oder Schafwolle.



Welche ökologischen Dämmstoffe werden am häufigsten verwendet?

Generell kann man sagen, dass in Österreich holzbasierte Dämmstoffe wie die Zellulose am häufigsten eingesetzt werden. Auch Hanf ist beliebt, ebenso wie Schafwolle. Aus Hanf gibt es auch nutzerfreundliche Wärme-Dämm-Verbundsysteme, die einfach an der Fassade angebracht werden.