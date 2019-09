Facebook

Landsitze wie Pentillie Castle in Cornwall können Feriengäste in Großbritannien mieten © homeaway.at/p8608830

Fans der britischen Erfolgsserie mussten drei Jahre lang warten - jetzt kehren die Serienstars von Downton Abbey im Rahmen eines Kinofilms zurück. Auch heute noch birgt Großbritannien prächtige Landsitze, auf denen sich der Earl of Grantham, Lady Edith und Butler Carson pudelwohl fühlen würden.

Rechtzeitig zum Kinostart hat das Ferienhausportal HomeAway britische Herrenhäuser zusammengestellt, die einem das Leben einer (echten) Adelsfamilie näherbringen. Lust auf hochherrschaftliches Wohnen? Hier sind Landsitze zum Tagträumen von den schottischen Highlands bis Cornwall. Landsitze in Großbritannien: Schöner nächtigen Broadmeadows House Das Ferienhausportal HomeAway empfiehlt den luxuriösen Landsitz in der Nähe der Stadt Selkirk in Schottland für zehn Reisende. homeaway.at/p8127982 Broadmeadows House Ist die Reisegruppe größer, werden zehn weitere Gäste in den stilvoll umgebauten Bedienstetenquartieren untergebracht. homeaway.at/p8127982 Broadmeadows House Zur Suppe geht's in den großen Speisesaal. homeaway.at/p8127982 Broadmeadows House Der elegante Salon mit offenem Kamin eignet sich für den Afternoon Tea. homeaway.at/p8127982 Broadmeadows House Der Landsitz liegt im malerischen Yarrow Valley in Schottland. homeaway.at/p8127982 Dunskey Estate Rund um das edwardianische Schloss in Schottland dehnen sich rund 2000 Hektar Spazierwege, Wälder, Strände, Seen, Wasserfälle und preisgekrönte Gärten aus. homeaway.at/p6906939 Dunskey Estate Über sechs Schlafzimmer und sieben Badezimmer verfügt das Anwesen. homeaway.at/p6906939 Dunskey Estate Die Schlafzimmer sind unterschiedlich gestaltet. homeaway.at/p6906939 Dunskey Estate Speisesaal und Bibliothek sind großzügig bemessen. Zum Anwesen gehören auch ein Heckenlabyrinth und eine viktorianischer Gartenanlage. homeaway.at/p6906939 Pentillie Castle Dieses Schloss in Cornwall stammt aus dem 17. Jahrhundert. homeaway.at/p8608830 Pentillie Castle Es liegt am Ufer des Flusses Tamar rund 20 Autominuten von Plymouth entfernt homeaway.at/p8608830 Pentillie Castle Es lohnt sich, nicht nur die historischen Gemäuer zu erkunden, sondern auch einen Streifzug durch den zum Anwesen gehörenden 55 Hektar großen Waldgarten zu unternehmen. homeaway.at/p8608830 Pentillie Castle Zu dem Schloss und seinen vielen Räumen, die es zu entdecken gilt, verstecken sich in den Wäldern unter anderem ein Mausoleum und ein viktorianisches Badehaus. homeaway.at/p8608830 Pentillie Castle In zehn Schlafzimmern finden insgesamt 20 Personen Platz. Selbstredend, dass jedes von ihnen über ein eigenes Bad verfügt. homeaway.at/p8608830 Pentillie Castle Die Zimmer sind zeitgemäß adaptiert und dem Komfort angepasst worden. homeaway.at/p8608830 Manor House Dieses mittelalterliche Herrenhaus soll einst Heinrich VIII. gehört haben. homeaway.at/p404339 Manor House Es ist mittlerweile mehr als 800 Jahre alt und liegt im malerischen Ort Caldicot in Wales. homeaway.at/p404339 Manor House Die renovierten Zimmer sind mit Antiquitäten ausgestattet und präsentieren sich charmant einfach. homeaway.at/p404339 Moffart Mansion Rund 520 Quadratmeter groß ist Moffart Mansion. homeaway.at/p1472791a Moffart Mansion Sieben Schlafzimmer und sechs Bäder stehen den Gästen zur Verfügung. Die Technik hat nicht Halt vor dem Schloss gemacht: Wer sich für die Dauer eines Ferienaufenthalts einmieten will, verfügt auch über Internetanschluss und DVD-Player. homeaway.at/p1472791a Moffart Mansion Hinter gediegenen Mauern steckt eine moderne Küche, in der man seine Lieblingsspeisen zubereiten kann. Von der möblierten Terrasse lockt der Blick auf die Berge. homeaway.at/p1472791a Moffart Mansion Wer sich vor den eisigen Temperaturen fürchtet, die der schottische Winter mit sich bringen kann - das Haus ist mit einer Zentralheizung ausgestattet. Die Skipisten sind nah. homeaway.at/p1472791a Moffart Mansion So viel Komfort hatte der Earl of Grantham in der Serie Downton Abbey wohl nicht. homeaway.at/p1472791a 1/23

Hochherrschaftlich logieren

Zwei Seen, drei Strände, Wasserfälle, Wälder, Heckenlabyrinth, Bibliothek, preisgekrönte Gärten und ein viktorianisches Gewächshaus gehören etwa zum Dunskey Estate in Schottland. Fünf Gäste zahlen hier bei einem Mindestaufenthalt von vier Nächten 766 Euro pro Nacht.