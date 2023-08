"Was macht ihr denn, wenn ihr es weggerissen habt?“ fragte der Bürgermeister, als Gerhard Kuess das alte Gemäuer vor fünf Jahren erwarb. Dass die neuen Eigentümer nicht an Abriss dachten, überraschte ihn. Das Haus am Kamm, etwas außerhalb der Ortschaft St. Stefan ob Stainz, war schon zwölf Jahre lang leer gestanden. Nun sollte die Architektin Nina Kuess, die Tochter des Bauherrn, die Rettung versuchen. „Ich liebe es, mit dem alten Charme zu arbeiten und nicht immer gleich alles wegzureißen“, erklärt sie ihre Motivation. „So lebt die Geschichte irgendwie weiter.“