Sie haben Fragen rund um die Themen Bauen und Sanieren? Verraten Sie sie uns! © Antonioguillem

Einmal hingestellt und fertig? Falsch gedacht! Eine Immobilie muss gehegt und gepflegt werden, damit sie wohnlich bleibt und ihr Wert nicht verfällt. Der stolze Hausbesitzer in spe muss dazu einiges wissen und beachten.

Service rund ums Wohnen: Ihre Meinung ist gefragt Alles rund um Service-Themen, vom Kamin bis zu Sanitäranlagen: Was sollte ich beim Bau beachten, wie halte ich meine Immobilie in Schuss und wie werte ich diese auf? Die Kleine Zeitung plant einen inhaltlichen Schwerpunkt zum Thema Wohnen. Klicken Sie auf "Start"... Welche Service-Themen interessieren Sie? Danke fürs Mitmachen. Ihre Meinung ist uns wichtig! Schauen Sie regelmäßig auf www.kleinezeitung.at vorbei. Unser großer Themenschwerpunkt zum Thema Wohnen erwartet Sie demnächst und liefert Ihnen die Inhalte, die Ihnen unter den Nägeln brennen!

So müssen alle fünf bis 15 Jahre etwa die Anstriche erneuert werden und die Dacheindeckung bei Flachdächern. Alle 20 bis 30 Jahre muss die Heizung saniert werden sowie Dachrinnen und Fallrohre, Bäder und Einbauküche. Damit aber nicht genug: Nach 30 bis 50 Jahren geht es erst richtig rund. Nach dieser Zeitspanne darf sich der Hausbesitzer etwa auf eine Erneuerung der Fenster und Außentüren einstellen. Auch das Dach und die Dachanschlüsse müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit erneuert oder instandgesetzt werden. Ab der Bauplanung über die gesamte Lebensspanne einer Immobilie ist Wissen daher für den Besitzer Gold Wert.

Das bringt uns auch direkt zum Thema: Die Kleine Zeitung arbeitet an einem großen Schwerpunkt rund ums Thema Lebensraum. Dazu interessiert uns, welche Fragen Ihnen unter den Nägeln brennen! Was möchten Sie zum Beispiel alles rund um Servicethemen im Bereich Immobilien, Hausbau und Wohnen wissen? Im Zuge der Berichterstattung werden wir Sie so zum Beispiel rund um die Bereiche Hausanschlüsse, Sanierung, Wohnraumbelüftung und Wohngesundheit informieren. Auch auf aktuelle Themen, die sich aufgrund der Krise ergeben, wird eingegangen. Sie haben noch Wünsche oder Anregungen? Dann teilen Sie uns diese mit! Was interessiert Sie rund ums Thema Wohnen? Wir recherchieren für Sie! Foto © Drobot Dean