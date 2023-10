Die heimischen Händler bereiten sich langsam auf das Weihnachtsgeschäft vor. Lidl Österreich kündigte am Montag per Aussendung an, erneut am 8. Dezember (Maria Empfängnis) die Filialen geschlossen zu halten. Auch im Rewe-Konzern bleiben am Feiertag wieder Billa, Billa Plus, Bipa und Penny – mit Ausnahme von Standorten mit Betriebspflicht – zu. Anders als im vergangenen Jahr will die Drogeriemarktkette dm alle Filialen offenhalten, hieß es auf APA-Anfrage.

Seit 1995 dürfen die Geschäfte am 8. Dezember offenhalten, einige Handelsketten lassen trotzdem zu. Für diesen Tag sind nämlich Zuschläge und Zeitausgleich für die Beschäftigten fällig. Heuer fällt der 8. 12. auf einen einkaufsstarken Freitag.

"Dezember heuer um zwei verkaufsoffene Tage kürzer"

"Ein Blick in den Kalender spricht gegen eine Schließung: Im Vergleich zum Vorjahr ist der Dezember heuer um zwei verkaufsoffene Tage kürzer", so dm-Geschäftsführer Harald Bauer in einer Stellungnahme. Außerdem wolle man "ein Signal für eine positive Stimmung im Handel setzen" und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Zusatzverdienst ermöglichen.

Hofer wird seine Filialen am 8. Dezember mit verkürzten Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr öffnen. Auch alle Interspar und Eurospar-Filialen bleiben geöffnet. Die selbstständigen Adeg-Kaufleute können selbst entscheiden, ob sie an Mariä Empfängnis geschlossen haben oder nicht.