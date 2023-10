Der Trend zu immer noch größeren Smartphones scheint ungebrochen. Doch physisch ist ein Limit erreicht: Die neuesten Modelle der Handyriesen passen meist nur mehr mit Mühe oder gar nicht mehr in die Hosentasche. Als Mann steht man vor der Wahl: Größere Jeans kaufen oder Handy wechseln.

Auf dieses Segment setzt nun auch die Emporia Telecom. Während Frauen ihr Smartphone vorwiegend in der Handtasche oder in der hinteren Gesäßtasche verstauen, will man Männern ermöglichen, wieder die vordere Hosentasche verwenden zu können.

Neue Technik, alte Dimensionen

Das österreichische Unternehmen hat deshalb ein hosentaschen-taugliches Smartphone speziell für die Männerwelt entwickelt. Das "SMART 5 mini" ist im Vergleich zu seinem großen Emporia-Bruder deutlich geschrumpft, misst jetzt nur noch 138 Millimeter in der Länge und 66 Millimeter in der Breite und ist damit so klein wie eine handelsübliche Computermaus.

Als Betriebssystem fungiert Android 13. Das Emporia-Segment richtet sich mit seiner einfachen Bedienoberfläche aber wohl weniger an das technikaffine, junge Publikum. Funktionen wie Makro-, Porträt- und Nachtaufnahmen sind aber ebenso möglich wie seriemäßige Texteingabe durch Sprachansage, vorinstallierter QR-Scanner oder NFC.