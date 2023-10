In Österreich werden pro Kopf 77,8 Kilo Fleisch im Jahr gegessen. In den 1990er-Jahren waren es noch mehr als 100 Kilo. Und der Abwärtstrend setzt sich fort. In einer Studie, die der Tiefkühlproduzent Iglo in Auftrag gegeben hat, geben 27 Prozent der Österreicher an, in Zukunft weniger Fleisch essen zu wollen. Drei Prozent gehen sogar so weit, zukünftig ganz darauf verzichten zu wollen. Fleisch-Alternativen ausprobiert haben bereits sechs von zehn Österreichern. Gleichzeitig sinkt der Anteil der Skeptiker. Waren es 2021 noch 61 Prozent, die ausgeschlossen haben, Fleischalternativen zu konsumieren, waren es 2022 nur noch 51 Prozent.