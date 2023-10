"Das Jahr 2023 ist wirtschaftlich extrem schwierig und 2024 wird zumindest ebenfalls herausfordernd und sportlich", sagt Hermann Talowski, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der steirischen Wirtschaftskammer. Gerade hat die Sparte gemeinsam mit der KMU Forschung die Konjunkturdaten für das dritte Quartal sowie einen Ausblick auf das letzte Jahresviertel veröffentlicht. Fazit: „Das Jahr ist leider abgehakt“, so Talowski. Die Auftragseingänge und Umsätze sinken. Jeder dritte steirische Gewerbe- und Handwerksbetrieb beurteilt die Geschäftslage als „schlecht“, im Vorjahreszeitraum war es jeder fünfte.

Fast vier von zehn Betrieben geben an, sofort zusätzliche Aufträge ausführen zu können. Für das vierte Quartal rechnen 37 Prozent der Betriebe mit Umsatzrückgängen und nur noch zwölf Prozent mit Zuwächsen. „Wir haben jetzt schwarz auf weiß das vorliegen, wovor wir bereits vor dem Sommer gewarnt haben“, sagt Talowski, der für die nächsten Monate auch mit steigenden Arbeitslosenzahlen rechnet.