Duftkerzen, Wintermäntel und VR-Brillen liegen laut einer ebay-Umfrage bereits jetzt als Weihnachtsgeschenke im Trend. Die Menschen freuen sich auf das Fest. Doch die Konsumenten wollen in Zeiten von Teuerung und hohen Zinsen heuer besonders stark auf den Preis bzw. auf Rabatte achten. Die Kaufzurückhaltung ist im Einzelhandel bereits spürbar - in Form von realen Umsatzrückgängen. Das erste Stimmungsbild zum Weihnachtsgeschäft 2023, es fällt dementsprechend ernüchternd aus.



30 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen freuen sich laut eigener Angabe aufs Weihnachtsshopping. 60 Prozent der Haushalte geben laut einer Studie des Instituts für Handel, Absatz und Marketing der Uni Linz jedoch an, weniger Geld für Einkäufe zur Verfügung zu haben als noch vor drei Monaten. Infolgedessen wollen bzw. müssen 44 Prozent bei ihren Geschenkeausgaben heuer sparen. Je geringer das Haushaltseinkommen, desto dicker der Sparstift. "Nur 28 Prozent geben an, dass die allgemeinen Preiserhöhungen keinen Einfluss auf ihre Geschenkeausgaben haben werden", sagen die Studienautoren Christoph Teller und Ernst Gittenberger.

Studienautoren Ernst Gittenberger, Christoph Teller: "Das erste Stimmungsbild ist ernüchternd." © Markus Traussnig

Nicht aller Tage Abend?

Aber noch ist nicht aller Tage Abend. "Erst fünf Prozent, die sogenannten Early Starter, haben schon mit ihren Geschenkeeinkäufen begonnen", so Teller und Gittenberger. Was nicht ist, kann also noch werden, vor allem deshalb, weil das Weihnachtsgeschäft sich in den vergangenen Jahren als krisenresistent erwiesen hat. "Der Einkauf von Weihnachtspräsenten folgt bekanntlich anderen Gesetzmäßigkeiten als der Einkauf von einem Liter Milch, weil Emotionen im Spiel sind."