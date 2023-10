Zum Abschluss der Nobelpreisbekanntgaben werden heute, Montag, die diesjährigen Preisträger in der Kategorie Wirtschaft gekürt. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften will frühestens um 11.45 Uhr in Stockholm bekannt geben, wem sie den Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften in diesem Jahr zuspricht. Dotiert ist die Auszeichnung diesmal mit elf Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) pro Preiskategorie.

Der korrekt "Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften" genannte Preis wird zu den Nobelpreisen gezählt, obwohl er nicht von Alfred Nobel selbst, sondern von der Schwedischen Reichsbank gestiftet wurde. Und er wird auch nicht seit 1901, sondern erst seit 1969 vergeben. Der in Wien geborene Friedrich Hayek war 1974 bisher der einzige österreichische Preisträger in dieser Kategorie.

Maximal an drei Personen

Im Vorjahr wurden der Ex-US-Notenbankchef Ben Bernanke sowie die US-Ökonomen Douglas Diamond und Philip Dybvig für ihre Erforschung von Banken und Finanzkrisen geehrt. In den jüngsten fünf Jahren ist die prestigeträchtige Auszeichnung jedes Jahr an mehrere Personen gegangen. Maximal können drei Personen ausgewählt werden.

Die Wirtschaftsnobelpreise der letzten Jahre:

2022 für Forschung zu Finanzkrisen

2021 für drei Arbeitsökonomen

2020 für Auktionsforscher

2019 für Armutsbekämpfung

2018 für zwei US-Nachhaltigkeitsforscher

2017 für Verhaltensökonomie

2016 für zwei Vertragsforscher

2015 für Konsumforscher Angus Deaton

2014 für die Analyse der Macht von Märkten