"Das Image des Unternehmertums hat sich stark verbessert“, stellt Christian Friedl, Professor am Institut für internationales Management und Entrepreneurship der FH Joanneum und Studienleiter des „Global Entrepreneurship Monitor“ (GEM) in Österreich, fest. Der GEM ist die größte internationale Vergleichsstudie zum Unternehmertum, an der Österreich seit 2012 regelmäßig teilnimmt.