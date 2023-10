"Mit Erik haben wir nun einen international renommierten Finanzmanager in unseren Reihen, der in den kommenden Monaten die Finanzorganisation von Niceshops auf ein nächstes Level heben wird", betont Roland Fink, Gründer des E-Commerce-Unternehmens Niceshops mit Sitz in Saaz/Paldau. "Erik", das ist Erik Neutzner, ein auch international erfahrener Finanzexperte, der als neues Mitglied in die Geschäftsführung einzieht. Gemeinsam wolle man "das österreichische E-Commerce-Unternehmen strukturell weiterentwickeln sowie Innovation und Wachstum vorantreiben", wird betont.

Die Geschäftsführung setzt sich damit aus Barbara Unterkofler, Christoph Schreiner und Fink, der sich künftig verstärkt der Optimierung des Online-Geschäfts widmen und Innovationen im E-Commerce vorantreiben will, zusammen.

Barbara Unterkofler, Erik Neutzner, Christoph Schreiner, Roland Fink (v.l.n.r.) © niceshops

Innsbruck, USA, München, UPC-Agenden

Der 50-jährige Neutzner, ein gebürtiger Salzburger, hat nach seinem Master-Studium mit Schwerpunkt Controlling und Rechnungswesen in Innsbruck in den USA die Ausbildung zum Certified Public Accountant absolviert. "Danach begleitete Erik Neutzner erfolgreich M&A-Transaktionen und Financial-Turnaround-Projekte bei PricewaterhouseCoopers in München", wird in seinem Lebenslauf hervorgestrichen. Ab 2004 war Erik Neutzner in verschiedenen Managementpositionen innerhalb des Telekommunikationskonzerns Liberty Global in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden tätig. Für UPC baute er u. a. Finanz- und Controlling-Teams für zehn Länder und Märkte auf und war auch maßgeblich am Verkauf der UPC Austria Gruppe an Magenta beteiligt.

Neutzner betont: "Niceshops hat seit der Gründung im Jahr 2010 ein enormes Wachstum hingelegt. Es ist eine attraktive Aufgabe, mich mit meiner Finanzexpertise in die Weiterentwicklung des außergewöhnlich spannenden Unternehmens einzubringen." Neben dem wirtschaftlichen Potenzial habe ihn auch "die Unternehmenskultur und die ökosoziale Verantwortung, die Niceshops in einem hohen Maße pflegt", überzeugt.