In anderen Ländern ist Gips-Recycling schon längst Stand der Technik. Wenn jetzt die Konzerne St.Gobain, Porr und Saubermacher den Aufbau eines Gips-Recycling-Kreislaufs in Österreich starten, dann ist das Timing gut abgestellt auf das ab 2026 geltende Deponierungsverbot für Gips, insbesondere Gipskartonplatten. "Die Deponie ist im Moment das Billigste", so Porr-Vorstand Josef Pein. Deshalb landen nicht nur geschätzte 100.000 Tonnen Gips, sondern insgesamt mehr als 50 Millionen Tonnen Baurestmassen auf Deponien. Nur sieben bis acht Millionen Tonnen geschredderter Beton oder zerkleinerte Ziegel werden schon wieder eingesetzt. Pein: "Da ist noch ein Riesenpotenzial für Recycling offen."

Die Voraussetzungen für Gips-Recycling sind gut: Die Hersteller der praktischen Innenausbau-Platten können ohne technische Probleme für fast die Hälfte der nötigen Gipsmengen zwischen den Kartons Recycling-Gips verwenden.

"Dieser Prozess ist unendlich machbar"

Gips ist anders als Kalk, Zement oder Ziegel ein weitestgehend CO₂-neutraler Rohstoff. Die Mineralien reagieren so mit Wasser, dass Gips einfach getrocknet und später wieder angerührt werden kann. "Dieser Prozess ist unendlich machbar", erklärt Peter Giffinger, Chef der Österreich-Tochter des französischen Baustoff-Giganten St. Gobain, der weltweit 900 Werke hat, von der Glaserzeugung bis zur Herstellung von Dämmstoffen, etwa Isover.

Der Global Player ist in einigen großen Märkten wie etwa Großbritannien oder den USA, aber auch in den Benelux-Ländern schon länger zu Gips-Recycling verpflichtet. "Aus dieser Verantwortung heraus" gehe man das Thema auch in Österreich an, "wir verlängern damit auch die Lebensdauer unserer Lagerstätten", sagt Giffinger. Denn Gips wird mittelfristig zur "Mangelware", spätestens dann, wenn es weniger oder gar keine Kohlekraftwerke mehr gibt. Denn dort fällt Gips derzeit noch in großen Mengen als Nebenprodukt der Rauchgasentschwefelung an.

"Ein Unternehmen allein kann das nicht stemmen", betont Saubermacher-Chef Ralf Mittermayr im Hinblick auf das Organisieren eines geschlossenen Materialkreislaufs. Die Herausforderung sei, den Rücklauf sauber zu organisieren. "Es gibt einfach tausende Rücknahmepunkte", sagt er. Das sind auf der einen Seite die Baustellen, aber auch Mistplätze.

Rigips-Werk in Bad Aussee spielt Schlüsselrolle

60.000 Tonnen Gipskarton sollen künftig nicht mehr in Baurestmassen untergehen, sondern den Weg ins niederösterreichische Stockerau finden, von wo aus der von Metallen, Bauresten und Karton befreite Gips per Bahn wieder zurück ins steirische Rigips-Werk in Bad Aussee transportiert werden soll. Neben dem Gipsabbau in Bad Aussee hat St. Gobain auch in Puchberg am Schneeberg ein Gipswerk und einen Abbau, dort werden allerdings Spezialprodukte hergestellt, bei denen aus Reinheitsgründen kein Recycling-Gips verwendet werden soll.

Drei Jahre arbeiten die Partner, die gerade zu gleichen Teilen das Unternehmen Gips-zu-Gips Recycling GmbH in Stockerau gegründet haben, bereits an der Anlage. Hier hat die Porr die Federführung, nicht zuletzt, weil sie im Baustoffrecycling in Österreich eine Pionier-Rolle mit 30-jähriger Erfahrung innehat. Die Investitionssumme beträgt sieben Millionen Euro. Geplanter Betriebsstart ist Mitte 2025, noch fehlt die finale Genehmigung, Giffinger zeigt sich zu "99 Prozent" überzeugt, dass alles funktioniert - immerhin befindet sie sich auf dem Werksgelände von Isover.

"Ein Steinchen in einem riesigen Mosaik"

Mittermayr zufolge sind die "richtigen Rahmenbedingungen", also Gesetze, unabdingbar, um auf diese Art und Weise zu geschlossenen Rohstoffkreisläufen zu kommen. "Das hier ist ein Steinchen in einem riesigen Mosaik", so der Saubermacher-Chef.

Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) drückte in einem eingespielten Video die Hoffnung aus, dass dieses Werk als „Leuchtturmprojekt“ Vorbildwirkung entfalte. Für Saubermacher-Gründer Hans Roth hat dieses Projekt überhaupt eine besondere Qualität: „Nachdem ich so viele neue Kooperationen und dazugehörige Gesetze miterlebe, freut es mich hier besonders, dass ein Produzent mit an Bord ist, sodass die Übernahme des recycelten Materials garantiert ist.“