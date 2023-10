Die abkühlende Konjunktur hat die Arbeitslosigkeit in Österreich, freilich von einem niedrigen Niveau ausgehend, zuletzt sukzessive in die Höhe getrieben. Mit Spannung werden, vor dem Hintergrund gesamtwirtschaftlich trüber Entwicklungen, die September-Daten erwartet, die am Montag veröffentlicht werden. Mit Oktober ist auch das neue Kurzarbeit-Dauermodell in Kraft getreten.