Das konsequente Verfolgen „freudvoller Ziele“ präge ihre Persönlichkeit, sagte Tanja Kienegger 2020 in einem Interview mit dem Österreichischen Verband für Elektrotechnik. „Kraft lässt sich in jeder Aufgabe finden.“ Ansagen, die sich passgenau in ihren Berufsweg einfügen. Dort schlägt Kienegger am Montag nämlich ein neues Kapitel auf und wird Chefin von Siemens Mobility Austria – mit nur 38 Jahren.