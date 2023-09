Die Inflationsrate für September 2023 beträgt voraussichtlich 6,1 Prozent, wie aus Berechnungen von Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung hervorgeht.

"Im September 2023 ist die Teuerung in Österreich deutlich abgeflaut. Einer ersten Schätzung zufolge hat sich die Inflation auf 6,1 Prozent verringert, nach 7,4 Prozent im August. Das ist der niedrigste Wert seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar 2022", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. "Der Rückgang geht vor allem auf die Haushaltsenergiepreise zurück, die bisher zu den Haupttreibern der Inflation zählten und nun inflationsdämpfend wirken. Nachdem die Verbraucherpreise für Strom, Gas und Fernwärme im Herbst vor einem Jahr massiv angewachsen waren, sind sie nun im Vorjahresvergleich je nach Energieträger nur noch gering gestiegen oder sogar zurückgegangen. Auch bei Lebensmitteln hat der Preisdruck weiter nachgelassen."

Im Vergleich unter den Eurozonen-Mitgliedern liegt Österreichs Inflationsrate aber noch immer hoch. In Deutschland ist die Inflationsrate im September beispielsweise auf 4,5 Prozent gesunken.

Im August noch 7,4 Prozent

Im August war die Inflationsrate in Österreich wieder auf 7,4 Prozent gestiegen, nachdem sie im Juli auf 7,0 Prozent zurückgegangen war. Der Grund dafür war laut Statistik Austria vor allem an den heimischen Zapfsäulen zu finden: Die Treibstoffpreise dämpften die Teuerung deutlich weniger als davor. Auch Haushaltsenergie und Gastronomie hielten die Inflationsrate mit zweistelligen Teuerungsraten im August hoch, so Thomas. Etwas weniger Preisdruck gab es bei Nahrungsmitteln. Bereits vor einem Monat hatte der Statistik-Austria-Generaldirektor jedoch auch prognostiziert: "Die besonders hohen Anstiege der Preise im September und Oktober 2022 sprechen allerdings dafür, dass sich in den nächsten Monaten im Jahresvergleich der bisherige Trend zu sinkenden Inflationsraten fortsetzt."

"Stimmt uns optimistisch"

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) schreibt in einer Stellungnahme, der Rückgang der Inflation "stimmt uns optimistisch. Der positive Trend setzt sich fort und ich bin zuversichtlich, dass sich die Teuerung in den nächsten Monaten weiter entspannen wird."