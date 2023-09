Höchst kritisch sieht Olaf Riss, Professor für Wirtschaftsprivatrecht an der Uni Klagenfurt, Verzerrungen durch Zinsobergrenzen. Eine solche sieht eine am 12. September im EU-Parlament verabschiedete EU-Richtlinie vor, die „übermäßig hohe Zinsen“ untersagt. Alle Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, diese Richtlinie bis 2026 in nationales Recht umzusetzen.