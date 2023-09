Der Welser Einrichtungskonzern XXXLutz setzt seine Einkaufstour in Europa fort. Die Akquisition von Conforama Iberia ermögliche Lutz den Einstieg in den spanischen und portugiesischen Markt mit in Summe 59 Einrichtungshäusern, geht aus einer Aussendung von XXXLutz hervor, über die die Rechtsanwaltskanzlei Cerha Hempel am Dienstag informierte. Zu Beginn des Jahres hatte XXXLutz Conforama in der Schweiz übernommen, davor 2020 in Frankreich.

Lutz in 15 Ländern

Die geplante Übernahme in Spanien und Portugal stehe unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung, heißt es von XXXLutz. Der Möbelhändler will 46 Filialen in Spanien und 13 in Portugal erwerben. Damit wäre der Möbelriese bereits in 15 europäischen Ländern vertreten.

Markenname und Auftritt in den spanischen und portugiesischen Standorten sollen bestehen bleiben und werden von einem eigenen Management vor Ort weitergeführt.

Auf Expansion getrimmt

Seit Jahrzehnten treibt Lutz – gegründet 1945 von Gertrude Seifert (geborene Lutz) als kleine Möbelwerkstatt in Haag am Hausruck (OÖ) – die Expansion voran. Diesen Kurs schlugen 1973 Seiferts Söhne Andreas und Richard ein, 1990 eröffneten sie den ersten Markt in Deutschland und starteten dann eine beispiellose Einkaufstour quer durch Europa.