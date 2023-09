Tanken wird in Slowenien und Kroatien ab Dienstag schon wieder teurer

Mit Grafik. Normalbenzin kostet in Slowenien dann um 3,7 Cent mehr, Diesel um 6,4 Cent. Auch in Kroatien, wo die regulierten Preise an allen Tankstellen gelten, kommt es am Dienstag zur Preissteigerung. In Österreich zeigten die Treibstoffpreise in den letzten Wochen ebenfalls nach oben.