Sollte jemand auf Arbeitgeberseite meinen, nach der Pensionierung Rainer Wimmers, des legendären Chefverhandlers der Metallergewerkschaft PRO-GE, habe man diesmal ein leichteres Spiel, täuscht er sich. Reinhold Binder steht zwar zum ersten Mal in der ersten Reihe, doch in sieben Jahren Metaller-KV-Verhandlungen sind auch ihm Rituale und Drohgebärden in Fleisch und Blut übergegangen. Nur die Tonalität wurde etwas verbindlicher. In der Rolle als Verhandlungsführer wirke man als Person „mehr nach außen“, meint Binder bescheiden. Er sei „konstruktiv orientiert“ und gehe „guter Dinge“ in die Verhandlungen, erklärt „Reini Binder“. Man müsse jetzt schauen, wie „ernsthaft“ und „respektvoll“ diese stattfinden. Der erfahrene Österreicher weiß, was gemeint ist: ob das Gegenangebot der Arbeitgeber auch nur annähernd in die Hemisphäre der Forderungen der Gewerkschaft kommt.