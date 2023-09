Es ist die größte Investition in der ins Jahr 1947 zurückreichenden Firmenhistorie: Der steirische Pharmakonzern GL Pharma hat 65 Millionen Euro in ein neues Werk am Stammsitz in Lannach investiert, das heute offiziell eröffnet wird. Die Schaffung von 100 neuen Arbeitsplätzen war und ist damit verbunden.