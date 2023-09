Mittwochabend gab die Federal Reserve (Fed) Ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekannt. Die US-Notenbank belässt ihren Leitzins wie erwartet unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - der höchste Stand seit 22 Jahren. Mit der Zinspause hatten Analysten gerechnet. Der Zentralbankrat der Fed in Washington behält sich allerdings eine weitere Erhöhung im November vor.

Die Fed hat den Leitzins zuletzt innerhalb von 16 Monaten elfmal angehoben - zuletzt im Juli um 0,25 Prozentpunkte. Der Zyklus gilt als eine der schnellsten und schärfsten Straffungsperioden in der Geschichte der Fed. Einzig im Juni hatte die Fed nach zehn Anhebungen in Folge eine Pause eingelegt. Seit März 2022 hob die Notenbank ihren Leitzins im Kampf gegen den hohen Anstieg der Verbraucherpreise um mehr als fünf Prozentpunkte an. Die rasante Inflation war unter anderem vom Anstieg der Energiepreise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöst worden.

Höheres Wirtschaftswachstum als erwartet

Die Fed erwartet in diesem Jahr ein höheres Wirtschaftswachstum als noch vor drei Monaten angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltgrößten Volkswirtschaft soll demnach um 2,1 Prozent wachsen, wie die Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Das wären 1,1 Prozentpunkte mehr als noch im Juni prognostiziert. Für das kommende Jahr sagt die Fed ein Wachstum von 1,5 Prozent voraus.