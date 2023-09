Mit insgesamt 45 Tankstellen, davon 39 in der Steiermark, ist Harald Leitner einer der größten privaten Tankstellenbetreiber im Süden von Österreich – außerhalb der sogenannten Major Brands wie Shell, OMV und anderen. Die Branche spürt den Umbruch auf dem Energiesektor und muss sich neu erfinden. So dreht auch Leitner derzeit an vielen Schrauben.