Bei Magna verlassen zwei lang gediente und profilierte Topmanager die Bühne: Mit Jahreswechsel ziehen sich Günther Apfalter (63) und Anton Mayer (63) aus dem Unternehmen zurück. Beide gelten als Urgesteine beim kanadischen Zuliefer-Riesen und gehörten als Executive Officers auch dem Vorstand von Magna International an.

Apfalter, der 2001 von Steyr-Daimler-Puch zu Magna gewechselt war, stand 14 Jahre lang als Vorstandschef an der Spitze von Magna-Steyr. In seiner Ära produzierte der Grazer Auftragsfertiger die höchsten Stückzahlen. Seit dem Jahr 2000 war der gebürtige Linzer als Präsident für Europa und Asien verantwortlich und auch Aufsichtsrat von Magna-Steyr.