Die ÖBB errichten in Kärnten bis Ende 2024 sieben Photovoltaik-Anlagen. Sie entstehen auf dem Dach der Betriebsführungszentrale am Villacher Hauptbahnhof, auf Postbus-Gebäuden in Spittal/Drau und Wolfsberg sowie in St. Paul im Lavanttal und Maria Rain. Weiters werden Freiflächen-Anlagen gebaut, und zwar in Weissenstein auf einem eigenen Bahngrund und in Thalsdorf bei St. Georgen am Längsee auf einer landwirtschaftlichen Fläche, wobei diese Anlage eine Doppelnutzung hat und auch das Freilaufgehege von Hühnern beschatten wird.