"Strompreis wird sinken, aber nicht dramatisch und schnell"

Ziel der Bundesregierung, 27 Terawattstunden Strom zusätzlich aus erneuerbarer Energie zu produzieren, sei zu sportlich, sagt Verbund-Vorstand Achim Kaspar. Es sei "höchst an der Zeit für Beschleunigungsmaßnahmen". Der Verbund selbst arbeite in Österreich an 44 Windkraft- und PV-Projekten.