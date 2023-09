Die ikonischen Fotos von Kate Moss im Modemagazin "The Face" 1990: mit nichts bekleidet als einem Sweatshirt, einem Bikini-Höschen - und weißen Birkenstocks. Die Auktion bei Julien's in New York im vergangenen November, als die ausgetretenen Sandalen von Apple-Mitgründer Steve Jobs mit einem Zuschlag bei 218.000 Dollar weggingen. Es waren Birkenstocks. Bei den Oscars 2019 übergab Frances McDormand den Preis für die Beste Hauptdarstellerin - in knallgelben Birkenstocks. Und jetzt die geniale Produktplatzierung im Barbie-Film, wo die Birkenstock-Sandale nichts Geringeres als das Leben in Freiheit symbolisiert. Ein PR-Coup, für den Birkenstock angeblich nicht einmal bezahlen musste.

"Die Mode hat sich uns angepasst"

Die Weltmarke, deren Wurzeln sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lassen, versteht es beispielhaft, sich ihr derbes Öko-Image, ihre Ästhetik des Hässlichen zunutze zu machen. Vom orthopädisch inspirierten Schuhmacherfabrikat mauserte sich das Schuhwerk zur zeitlosen Super-Brand. "Ugly Shoes" (hässliche Schuhe) sind seit Jahren ein Mega-Trend, den das Unternehmen aus Linz am Rhein angestoßen hat. Abgesehen von den Farben und dem Verlauf der Lederriemen hat Birkenstock bei der Sandale seit den 1960er Jahren nur wenig geändert. "Und genau das ist das Kapital der Marke", sagt CEO Oliver Reichert jetzt dem Magazin "Spiegel". "Wer sich einmal zu diesen breiten, hässlichen Schuhen durchgerungen hat, der bleibt ihnen treu." Und Reichert besteht darauf, dass "die Mode sich uns angenähert hat, nicht wir der Mode".

Konrad Birkenstock auf einem Foto aus 1924. Er entwickelte den anatomisch geformten plastischen Leisten und legte damit das Fundament für die Weltmarkte © Birkenstock

Mehrheit gehört zu Luxuskonzern LVMH

Der ehemalige Fernseh-Journalist und Krisen-Reporter war es, der die Erben Christian und Alexander Birkenstock 2021 dazu ermutigte, die Mehrheit an die Private-Equity-Gesellschaft L Catterton abzugeben, hinter der unter anderen der französische Luxusgüterkonzern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) und dessen Hauptaktionär Bernard Arnault steht. Rund 65 Prozent liegen seither bei dem Finanzinvestor, etwa 20 Prozent hält Arnault über sein Vehikel Agache. Um die vier Milliarden Euro sollen die Birkenstock-Erben damit eingenommen haben, heißt es. Mit den LVMH-Marken ist Birkenstock mit Kollaborationen verbunden. Sie machen aus Latschen Luxus, Dior-Birkenstocks steigern nebenbei den Wert des Investments in Birkenstock.

Birkenstock-Investor und aktuell reichter Mann der Welt: Bernard Arnault © APA/AFP/ERIC PIERMONT

Der Schuh geht um die Welt

Und jetzt von Linz an die Wallstreet: Ein Jahr vor dem 250. Firmenjubiläum hat Birkenstock sein Börsendebüt in New York offiziell angekündigt und hofft mindestens auf eine Acht-Milliarden-Dollar-Bewertung. Manche Finanzkreise sprechen sogar von einem Firmenwert von mehr als zehn Milliarden Dollar. Die Erstnotiz wird für 9. Oktober angestrebt. Dabei hilft nicht nur der Barbie-Hype und die Abkehr von der Wegwerfgesellschaft. Auch den Pandemie-Schock hat Birkenstock so gut überstanden wie kaum ein anderes Modelabel - durch seine perfekte Eignung als Home-Office-Schuh. Reichert sagt: "Wenn ein Baum nicht mehr austreibt, dann ist es vorbei – egal, wie groß er ist."

Hexe im Barbiefilm: Rosa High Heels oder braune Birkenstocks? © Screenshot

Auf aktuell 6200 Mitarbeiter ist das Unternehmen angewachsen - mit acht Produktionsstandorten in Deutschland und Vertriebsniederlassungen in den USA, Brasilien, China, Hongkong, Japan, Dänemark, der Slowakei, Spanien und dem Vereinigten Königreich. Birkenstock geht um die Welt, wiewohl 95 Prozent der Produkte laut eigenen Angaben in Deutschland gefertigt und mehr als 90 Prozent der Materialien und Komponenten aus Europa bezogen werden. Jede Sandale durchläuft 17 Arbeitsschritte.

Werbesujet aus den 60ern für das Fußbett, das Birkenstock erfunden hat, auch das Wort "Fußbett" © Birkenstock

Die Globalisierung der Marke begann in den 1970er Jahren. Heute ist Birkenstock nicht nur der größte Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie und eine der bekanntesten deutschen Marken weltweit. Die Marke wird in 90 Ländern der Erde verkauft. Sie gehört zu den Top fünf globalen Schuhmarken ("Global Footwear Brands"). Auf dem Fußbett, das Birkenstock für sich in Anspruch nimmt, erfunden zu haben, lässt sich gut gehen. Im Ende März abgeschlossenen ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres steigerte Birkenstock den Umsatz um mehr als 18 Prozent auf 644 Millionen Euro. Die Schuhfirmen Alpro, Betula, Birki, Footprints, Papillio und Tatami sind Lizenznehmer. Die Firmen sind im Besitz der drei Söhne Karl Birkenstocks und dürfen für ihre Produkte mit dem Zusatz "Original Birkenstock Fußbett" werben.