Erst jüngst ließ der Smartphone-Marktanalyst IDC aufhorchen. Dieser rechnet nämlich damit, dass die Smartphone-Verkäufe heuer auf den niedrigsten Stand des Jahrzehnts zurückgehen werden. Verantwortlich dafür zeichnen die hohe Inflation und verlangsamte Erneuerungszyklen.

Apple konnte der Branchentrend indes bis dato wenig anhaben, im Gegenteil. Laut IDC steuert der Konzern auf ein Allzeithoch beim Marktanteil zu. Beim iPhone 15 wird Apple deswegen der Modellstrategie wohl treu bleiben und vier neue iPhone-Varianten (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max) präsentieren.

Genaueres erfährt man heute ab 19 Uhr, wenn Apple unter dem Titel "Wonderlust" die Präsentation in Cupertino beginnt.

So könnte das iPhone 15 mit USB-C-Anschluss aussehen (Rendering) © 9to5mac

Wie immer bei neuen Smartphone-Präsentationen sickerte in den letzten Tagen und Wochen bereits viel Information durch. Was bereits so gut wie sicher ist?

Bei den teureren Pro-Modellen wird Apple für das Gehäuse auf Titan zurückgreifen. Außerdem soll im Premium-Segment Apples neuer, leistungsstarker A17-Chip eingesetzt werden. Auch neue Kamerasensoren sind avisiert.

Apple verbaut erstmals flächendeckend einen USB-C-Anschluss. Damit beugt sich der US-Konzern jener EU-Regulierung, die für eine einheitliche Lösung unter allen Anbietern sorgen soll. Offen ist noch, ob man höchste Ladegeschwindigkeiten und Datenübertragungsraten schlussendlich nicht doch nur mit expliziten Apple-Kabeln und nur bei den beiden Pro-Modellen bekommen wird.

Apple wird noch einmal kräftig an der Preisschraube drehen. Vor allem bei den Premium-Modellen. Dort steht ein Plus von 100 bis 200 US-Dollar im Raum. So will der Konzen bei stagnierenden Verkäufen mehr Umsatz generieren. Und seine Pro-Varianten weiter von den Standardmodellen abheben.

Vorgestellt wird heute außerdem wohl eine neue Apple Watch und neue AirPods.