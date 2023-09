"Ohne eFuels geht es nicht, wenn man Klimaschutzziele erreichen möchte." Das sagt Volker Wissing (FDP), Verkehrsminister in Deutschland. Es ist nicht das einzige Land in der EU, dass sich für Technologieoffenheit in einer klimaneutralen Mobilität starkmacht. eFuels gelten zwar als ineffizient und teuer, da für ihre Herstellung viel Ökostrom, CO₂ und Wasserstoff nötig sind. Doch wenn man synthetische Kraftstoffe dort produziere, wo Sonne und Wind, also erneuerbare Energie, im Überfluss vorhanden seien, gelte dieser Einwand nicht, sagen die eFuel-Befürworter.