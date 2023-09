Aktuell hat Europa in der Chipproduktion einen weltweiten Marktanteil von zehn Prozent. "In den nächsten zehn Jahren soll er auf 20 Prozent gesteigert werden", erklärt Silicon-Alps-Geschäftsführer Robert Gfrerer. Um das zu erreichen, arbeiten Cluster verschiedener europäischer Regionen mit Halbleiterindustrie bereits seit Jahren zusammen. Nun wurde diese Kooperation auch auf politischer Ebene bekräftigt. Denn in den nächsten Jahren wird die Europäische Kommission bis zu 43 Milliarden Euro mobilisieren, um den Marktanteil in der Chipproduktion zu steigern.