In Sachen Lehrlingsausbildung blickt der steirische Industriebetrieb Pankl Racing Systems auf ein gehöriges Maß an Erfahrung zurück. Ausgebildet wird seit vielen Jahren – mittlerweile in elf unterschiedlichen Berufsbildern. Und doch ist heuer auch für den Motorsport- und Luftfahrtspezialisten ein außergewöhnliches Jahr.

Einerseits hat das mit einer Großinvestition zu tun: Um mehr als 14 Millionen Euro entsteht am Pankl-Gelände in Kapfenberg auf 4000 Quadratmetern die sogenannte „Pankl Academy“ als neues Ausbildungszentrum. Schon im nächsten Jahr soll dort der Betrieb aufgenommen werden. Andererseits entschieden sich alleine heuer 45 junge Menschen für eine Lehre bei Pankl – so viele wie noch nie in der Geschichte des Traditionsunternehmens. Das übrigens hehre Ziele mit firmeneigenem Nachwuchs verfolgt. „Wir wollen in den nächsten Jahren 200 Lehrlinge gleichzeitig im Betrieb ausbilden können – aktuell sind es 150“, sagt Pankl-Manager Harald Egger.

32 neue Lehrlinge fangen heuer bei Siemens in der Steiermark an. Im Grazer Werk ist ein Drittel der „Neuen“ weiblich © (c) Werner Krug

Auch andere Leitbetriebe setzen in Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels vermehrt auf die hauseigene Ausbildung. Bei Siemens etwa starteten heuer in der Steiermark 32 Jugendliche ihre Ausbildung. Besonders bemerkenswert in diesem Zusammenhang: Im Grazer Werk von Siemens Mobility ist ein Drittel der Lehranfänger weiblich.

2130 offene Lehrplätze

Einen Blick über die Situation in den einzelnen Betrieben hinaus wirft man naturgemäß beim steirischen Arbeitsmarktservice (AMS). Dort sind zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres 2130 offene Lehrplätze gelistet. Diesen stehen aktuell 1373 Jugendliche auf Lehrstellensuche gegenüber. Das AMS appelliert jetzt, sich als lehrstellensuchend zu melden. „Wir beraten auch bei Fragen zu möglichen Lehrberufen und klären Interessen und Stärken ab“, lässt AMS-Vizechefin Yvonne Popper-Pieber wissen. Verwiesen wird diesbezüglich auf die anstehende „Lehrstellen-Powerwoche“ – diese findet vom 25. bis zum 29. September in den neun steirischen „BerufsInfoZentren“ statt.