Im Juni 2022 überraschte Anadi-CEO Christian Kubitschek damit, dass der britisch-indische Eigentümer das Anadi-Filialgeschäft mit elf Standorten verkaufen wolle. Anfangs hieß es, der Verkauf des traditionellen Bankgeschäfts erfolge bis September, später nannte ein Sprecher zuerst das Frühjahr 2023, dann den „frühen Sommer“ als neue Fristen. Zum meteorologischen Herbstbeginn gibt es keinen neuen Zieltermin – man halte am Verkauf fest, wolle diesen jedoch nicht kommentieren.

Anadi will künftig als reine Digitalbank reüssieren. Gestern gab die Bank bekannt, man stelle mit dem Frankfurter FinTech Captiq ein Volumen von 150 Millionen Euro für Kredite an Ärzte, Anwälte etc. in Deutschland bereit.