Drei steirische Unternehmen aus dem Digitalisierungssektor bündeln ihre Kompetenzen und wollen ab sofort enger zusammenarbeiten. Die Citycom, Telekommunikationsdienstleister und 100-Prozent-Tochter der Holding Graz, Vitavo, Agentur für Marketing und Digitalisierung, und der IT-Spezialist SysUP bleiben dabei eigenständige Unternehmen, wie sie am Donnerstag bei der Präsentation ihrer Kooperation in Graz betonten.

Tatsächlich wickeln die Unternehmen schon seit einigen Jahren gemeinsame Projekte ab, nun will man die Dienstleistung „aus einem Guss“ vermarkten und kommunizieren: „Als intelligente Kooperation im Zeitalter des Personalmangels“, sagt Bernd Stockinger, Geschäftsführer der Citycom.