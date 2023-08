Wir erleben gegenwärtig eine markante Abkühlung in der Wirtschaft, wo bekommt das Ihr Haus zu spüren, wie konjunktursensibel ist das Versicherungsgeschäft?

INGO HOFMANN: Wenn wir in unsere DNA schauen, sticht in erster Linie die Gesundheitsversicherung hervor – da spüren wir das momentan am allerwenigsten. Die letzten Jahre haben extrem beflügelt. Kundinnen und Kunden befassen sich deutlich intensiver mit dem Thema Gesundheit und auch mit Vorsorge. Das sehen wir bei der Merkur und auch im Gesamtmarkt, da gibt es nach wie vor eine sehr positive Entwicklung im Neugeschäft. Die Frage, die man aber natürlich stellen muss, ist die, was die Wirkung der nächsten Jahre ist.